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PSP multou 95 condutores por dia em excesso de velocidade desde início do ano

PSP multou 95 condutores por dia em excesso de velocidade desde início do ano

Mais de 10.500 condutores em excesso de velocidade foram multados pela PSP desde o início do ano, o equivalente a uma média de 95 automobilistas por dia, indicou hoje aquela polícia.

Lusa /
Foto: PSP

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Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública diz que desde 1 de janeiro registou 10.616 contraordenações por condução em excesso de velocidade, o que equivale a uma média de 95 condutores intercetados diariamente por esta infração rodoviária.

Segundo a PSP, 680 destas multas são contraordenações muito graves, 7.616 graves e 2.320 leves.

A PSP salienta que está atenta aos comportamentos de risco nas estradas, especialmente no que concerne às infrações relacionadas com a condução em excesso de velocidade, pelo impacto direto na segurança dos condutores e demais passageiros das viaturas.

A Polícia refere que este número de infrações resulta da intensificação das operações de prevenção e fiscalização rodoviária realizadas pela PSP em todo o país.

O aumento da presença da PSP, nomeadamente através de controlos móveis de velocidade, acontece "essencialmente em locais onde se verificam maiores índices de sinistralidade rodoviária grave", para contribuir para a diminuição do risco de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores.

A PSP lembra que "a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos" e, como exemplo, indica que num atropelamento, se um veículo circular a 30 quilómetros por hora, a probabilidade de as consequências para o peão serem mortais é de 10%, e, quando a velocidade aumenta para 50 quilómetros por hora, a probabilidade passa a ser de 90%.

A PSP indica ainda que na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, ocorreram este ano 18.445 acidentes que provocaram 30 mortos, 229 feridos graves e 5.082 feridos ligeiros.
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