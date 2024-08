A ministra da Administração Interna revela que, até ao final do ano, esta avaliação deve estar concluída. O relatório vai abranger também as instalações das forças de segurança.

A informação foi avançada durante a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante da Unidade Especial de Polícia, Pedro Teles que contou, ainda com a presença do diretor nacional da PSP, Luís Carrilho.