PSP. Recolha de dados biométricos retomada nos aeroportos depois de manhã de suspensão

"Neste momento, estamos a fazer recolha de biometria a 100% nos aeroportos nacionais, tanto nas partidas como nas chegadas", afirmou Sérgio Soares.

Devido ao elevado fluxo de passageiros ao início da manhã de hoje nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto, "a PSP decidiu suspender a recolha de biometria, para que não houvesse pessoas a perder os seus voos e para que o controle da fronteira pudesse continuar sem o elevado tempo de espera nas filas".

O porta-voz da PSP sublinhou que a polícia continuou a fazer o controlo de fronteira "com toda a segurança e rigor, à exceção da recolha de biometria" nas partidas.

Referiu ainda que a PSP estava na sua capacidade máxima, com todos os postos de fronteira ocupados nos vários aeroportos nacionais, acrescentando que o tempo de espera se deveu em concreto ao elevado fluxo de passageiros para partir, o que levou à suspensão momentânea da recolha de biometria.

A suspensão aplicou-se apenas às partidas, mantendo-se a recolha de dados biométricos nas chegadas, no âmbito do novo sistema europeu de controlo fronteiriço para cidadãos extracomunitários que entrou plenamente em vigor na sexta-feira em toda a União Europeia.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementando na UE de forma faseada desde outubro de 2025.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.

c/Lusa