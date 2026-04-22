PTRR em risco de não ser viável devido ao curto espaço temporal de execução

O também presidente da câmara de Porto de Mós e social-democrata, no Ponto Central da RTP Antena 1 desta manhã, defende um plano cirúrgico que aproveite as regiões que precisam de ser recuperadas para fazer e testar a adaptação climática do território e depois estender o plano, por fases ao resto do país. Até porque assim se pode aproveitar a experiencia do trabalho feito na região centro, sublinha.





Apesar de achar que o PTRR devia ser afinado, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria considera que a estratégia criada pelo Governo para reforçar a resiliência climática do país é necessária e é urgente.

A própria Comunidade Intermunicipal apresentou propostas a incluir no PTRR que passam por reconstruir infraestruturas e habitações mais resistentes e adaptadas a eventos extremos, bem como enterrar as redes eletricas e de comunicações.





O conselho de ministros extraordinário vai preparar hoje a versão final ao plano Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência.





Um plano estratégico criado pelo governo depois das grandes tempestades que atravessaram a região centro e que pretende preparar o país para responder melhor no futuro a fenómenos meteorológicos extremos.





A curto prazo o PTRR tem o objetivo de introduzir já mudanças na recuperação que está a ser feita depois do mau tempo. Já a médio e longo prazo estas mudanças vão ser alargadas a todo o país, tendo em atenção por exemplo as infraestruturas criticas como os hospitais.