PTRR em risco de não ser viável devido ao curto espaço temporal de execução

PTRR em risco de não ser viável devido ao curto espaço temporal de execução

No dia em que o Governo começa a preparar a versão final do PTRR num conselho de ministros extraordinário, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria mantém as criticas ao programa Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência. Jorge Vala alega que o plano corre o risco de não ser viável, e de não se conseguir executá-lo em três anos como está previsto, por ser demasiado largo.

RTP Antena 1 /
Imagem Governo de Portugal

VER MAIS
O também presidente da câmara de Porto de Mós e social-democrata, no Ponto Central da RTP Antena 1 desta manhã, defende um plano cirúrgico que aproveite as regiões que precisam de ser recuperadas para fazer e testar a adaptação climática do território e depois estender o plano, por fases ao resto do país. Até porque assim se pode aproveitar a experiencia do trabalho feito na região centro, sublinha.

Apesar de achar que o PTRR devia ser afinado, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria considera que a estratégia criada pelo Governo para reforçar a resiliência climática do país é necessária e é urgente.
A própria Comunidade Intermunicipal apresentou propostas a incluir no PTRR que passam por reconstruir infraestruturas e habitações mais resistentes e adaptadas a eventos extremos, bem como enterrar as redes eletricas e de comunicações.

O conselho de ministros extraordinário vai preparar hoje a versão final ao plano Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência.

Um plano estratégico criado pelo governo depois das grandes tempestades que atravessaram a região centro e que pretende preparar o país para responder melhor no futuro a fenómenos meteorológicos extremos.

A curto prazo o PTRR tem o objetivo de introduzir já mudanças na recuperação que está a ser feita depois do mau tempo. Já a médio e longo prazo estas mudanças vão ser alargadas a todo o país, tendo em atenção por exemplo as infraestruturas criticas como os hospitais.
PUB
PUB