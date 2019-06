A partir deste sábado Dia Mundial da Criança a Polícia de Segurança Pública (PSP) disponibiliza pulseiras para ajudar os pais e educadores a localizarem os mais pequenos, como conta a jornalista Ana Jordão.



As pulseiras são pessoais, intransmissíveis e gratuitas.



As mesmas podem ser pedidas no site estouaqui.mai.gov.pt e ficam disponíveis em poucos dias na esquadra da PSP selecionada.