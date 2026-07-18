País
Qual o calendário dos exames e candidaturas ao Ensino Superior?
Com a incerteza decorrentes do atrasos na afixação de notas dos exames do 12º anos, os estudantes fazem contas aos prazos de candidatura à segunda fase dos exames e de acesso ao Ensino Superior. Estas são as principais datas.
Na primeira fase dos exames nacionais, os estudantes que já sabem a nota, podem fazer o pedido de consulta da prova de modo gratuito até dia 20 de julho, segunda-feira.
A 21 e 22 de julho podem pedir a reapreciação.
As notas dessa reapreciação são publicadas a 7 de agosto. A partir daí os alunos têm 3 dias seguidos, até dia 10 de agosto, para se candidatarem ao ensino superior ou alterarem a candidatura que já tenham feito, conforme consta no regulamento de acesso, no artigo 34, nº2.
Isto porque as candidaturas gerais ao ensino superior decorrem de 20 de julho a 6 de agosto para quem não pedir a reapreciação.
Quantos aos exames da segunda fase, a inscrição é até dia 20 de julho. As provas decorrem de 21 a 24 de julho.
A 21 e 22 de julho podem pedir a reapreciação.
As notas dessa reapreciação são publicadas a 7 de agosto. A partir daí os alunos têm 3 dias seguidos, até dia 10 de agosto, para se candidatarem ao ensino superior ou alterarem a candidatura que já tenham feito, conforme consta no regulamento de acesso, no artigo 34, nº2.
Isto porque as candidaturas gerais ao ensino superior decorrem de 20 de julho a 6 de agosto para quem não pedir a reapreciação.
Quantos aos exames da segunda fase, a inscrição é até dia 20 de julho. As provas decorrem de 21 a 24 de julho.
Os resultados dos exames nacionais da segunda fase são publicados a 7 de agosto.
Pode consultar aqui o regulamento de acesso na íntegra.