"Quando um processo termina por prescrição, o sistema falhou", diz ministra da Justiça

Declarações à margem de um colóquio em Lisboa, em que a ministra disse também que o seu gabinete está a ultimar uma portaria para permitir que os advogados oficiosos não tenham de estar anos à espera, para receber pelo trabalho que realizam em megaprocessos.





Exemplos de um megaprocesso é a "Operação Marquês" que envolve o antigo primeiro-ministro José Socrates, uma investigação que começou em 2013, mas cujo julgamento apenas arracou em julho do ano passado.







