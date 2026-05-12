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"Quando um processo termina por prescrição, o sistema falhou", diz ministra da Justiça
A ministra da Justiça reconhece que o sistema falha sempre que um processo termina por prescrição. Interpelada sobre este tema, Rita Júdice explica que não comenta casos em concreto, contudo admite que é preciso trabalhar para evitar que determinados crimes prescrevam.
Declarações à margem de um colóquio em Lisboa, em que a ministra disse também que o seu gabinete está a ultimar uma portaria para permitir que os advogados oficiosos não tenham de estar anos à espera, para receber pelo trabalho que realizam em megaprocessos.
Exemplos de um megaprocesso é a "Operação Marquês" que envolve o antigo primeiro-ministro José Socrates, uma investigação que começou em 2013, mas cujo julgamento apenas arracou em julho do ano passado.