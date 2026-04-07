Quase 30 mil pessoas assinam petição contra legalização de terapias de conversão

"Esta petição quer contrariar o objetivo das 17.000 assinaturas entregues na Assembleia da República que pretendem aprovar legislação que despenalize as terapias de conversão de identidade de género e orientação sexual", lê-se no início do texto da petição, disponível no `site` Petição Pública.

No início de março, um grupo de cidadãos entregou na Assembleia da República uma petição com cerca de 17.000 assinaturas `online`, para defender o "fim da ideologia de género" e a pedir a revogação da lei de 2024 que proíbe as práticas de repressão da identidade sexual, argumentando que contém "erros graves".

Os peticionários contra a legalização das terapias de conversão tinham como objetivo conseguir 20 mil assinaturas -- "para deixar claro que há na sociedade portuguesa muita gente que defende a autodeterminação e os direitos humanos" --, mas a petição já conseguiu 29.590 assinaturas.

No texto que acompanha a petição, os peticionários lembram ao presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, que "as Nações Unidas (ONU) e os seus especialistas em direitos humanos condenaram as `terapias de conversão` --- práticas destinadas a mudar, suprimir ou modificar a orientação sexual ou a identidade de género de uma pessoa --- como prejudiciais, anticientíficas e potencialmente equivalentes à tortura".

"Um relatório de 2020 do Especialista Independente da ONU sobre orientação sexual e identidade de género pediu a proibição global dessas práticas, que se baseiam na premissa falsa de que as pessoas LGBTQ+ estão doentes e precisam ser `curadas`", acrescentam.

A petição foi criada por dois cidadãos, mas tem o apoio de várias associações, nomeadamente a Associação de mães e pais pela liberdade de orientação sexual e identidade de género (AMPLOS), a ILGA Portugal ou a Opus Diversidades.