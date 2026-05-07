Quase 60% de terrenos por registar. "Temos de ser capazes de mobilizar os cidadãos"

Acabada de chegar ao cargo, a nova coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi) defende as conquistas dos últimos anos. Com 42% dos terrenos rústicos cadastrados, Eugénia Amaral diz que não está satisfeita. Reconhece que o abandono do interior impede números melhores e admite que o facto do sistema ainda não estar ligado ao Instituto de Registos e Notariado e às Finanças é "um factor desmobilizador" para os proprietários. A georreferenciação dos terrenos é agora obrigatória para fazer a escritura ou pedir subsídios. A nova coordenadora fala de "um incentivo musculado" para ter informação correta e atualizada do território. "A informação é a chave disto tudo", diz.



Ainda persistem algumas confusões entre aquilo que é o registo no BUPi, a regularização nas Finanças e o registo na Conservatória?

Sim. Quando o cidadão se dirige a um balcão BUPi ou a um técnico de cadastro predial, o que ele vai fazer é dizer quais são os limites do seu terreno; vai identificar geograficamente o seu terreno. Ele tem de provar de alguma forma que existe legitimidade para o fazer e vai identificar os limites. Essa identificação através da Representação Gráfica Georreferenciada (RGG), tem por base o artigo das Finanças, a matriz. Entretanto, esse artigo da matriz é aquele que está no serviço de Finanças, que identifica o titular para efeitos de pagamento de impostos, que tem a área e também as confrontações. Outra coisa diferente é a Conservatória, que é onde a pessoa regista a sua titularidade. É através de um registo da Conservatória que aquela pessoa prova que é dona e daí decorrem efeitos importantes de proteção da sua propriedade para si e contra terceiros. Portanto, o registo na Conservatória define a titularidade, o registo nas Finanças tem efeitos fiscais e [no BUPi] há a definição dos limites geográficos do prédio. O que nós pretendemos no futuro é que estas três realidades convirjam e se tornem uma só.



Porque é que não aconteceu até agora? Porque isso, de facto, viria a facilitar muito o trabalho dos proprietários.

A base do sistema jurídico português é o registo na Conservatória e para esse registo não há uma base cadastral - foi uma opção. O registo é que define a titularidade e nem sempre era obrigatório o registo. Muitas vezes as pessoas ou nem faziam títulos ou quando os faziam depois não iam à Conservatória fazer o seu registo. No fundo, o que se pretende também com o projeto BUPi é mobilizar as pessoas para que os registos fiquem atualizados. E o objetivo, no fim, é que aquilo que eu digo que é o desenho do meu prédio, corresponda àquele prédio que eu fiscalmente identifico como meu e que na Conservatória é definido como meu - que esta realidade nestes três sítios seja a mesma, porque o prédio é sempre o mesmo. independentemente da do de quem de quem está a identificá-lo que o prédio seja sempre o mesmo.



Com o sistema todo ligado, bastaria ir apenas a uma entidade. Quando é que isso poderá acontecer?

Não lhe posso dar datas, mas a ideia é essa. O BUPi serve para nós identificarmos o território e para criar uma interoperabilidade entre os sistemas. São esses os dois grandes desígnios. A ideia de criar interoperabilidade, no fundo, vai cumprir um princípio europeu que é o princípio “all in once”, ou seja, o cidadão só vai uma vez fazer uma coisa. O que é maravilhoso! Deixa de haver aquele calvário das pessoas irem aqui, depois agora vai ali buscar o papelinho...



E que é também um obstáculo a que tudo esteja regularizado...

Exatamente. Isto torna-se desmobilizador por natureza. O cidadão não tem tempo nem disposição; são recursos gastos nestas passagens por várias “capelinhas”, não é? Portanto, temos de criar um sistema que permita uma forma fácil e segura de a pessoa ter as suas propriedades devidamente identificadas e de forma unívoca. É isso que nós pretendemos. Quanto a prazos, estamos a trabalhar nisso. Estamos a criar interoperabilidades com a Autoridade Tributária, com a Direção-Geral do Território, com o IRN [Instituto de Registos e Notariado], de maneira a que esta informação circule. Nós vamos ser o canal de comunicação entre estas entidades porque quando nós falamos da Representação Geográfica Georreferenciada, nós não queremos só aquele desenho - queremos que, no futuro, esse desenho entre na carta cadastral e que todo o território esteja dentro da carta cadastral, seja identificável completamente.



A partir de outubro, o registo de terrenos no BUPi vai passar a ser pago - o período gratuito termina a 30 de setembro. Esta alteração não pode vir a comprometer os objetivos de identificação de propriedades?

Não, eu diria que não. É também uma forma de garantir a sustentabilidade do sistema. E depois também temos de perceber que agora é preciso ter Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) para obter subsídios, subvenções... E essa necessidade vai gerar a procura e os balcões têm, de alguma forma, de garantir a sua sustentabilidade.

Falamos dessa outra medida. Passou a ser necessário fazer o registo, a georreferenciação de terrenos, por exemplo, para a venda de terrenos, para fazer escritura, para candidaturas a apoios. É uma forma de pressão?

Podemos dizer que é um incentivo musculado para que o cidadão colabore. Nós temos de normalizar esta exigência. Isto é em prol do cidadão - não é um benefício para o Estado; é um benefício, em primeira mão, para o cidadão. O cidadão tem de ter segurança jurídica, tem de saber quais são as suas propriedades e elas têm de estar devidamente identificadas. Dá valor acrescentado ao seu património. Portanto, faz todo o sentido que tenha este impulso de identificar o seu património imobiliário para que ele fique mais seguro. E depois esta atitude vai refletir-se também numa gestão mais responsável dos recursos do Estado, de como as entidades que gerem o território vão tomar decisões - que vai ser uma forma muito mais clara, muito mais transparente e certamente com poupança de recursos que, por vezes, são utilizados de forma desnecessária.



O mandato da Estrutura de Missão para a expansão do BUPi foi estendido até ao final do ano. Quais é que são os seus objetivos? Já estabeleceu metas?

As nossas metas são efetivar a interoperabilidade, pelo menos algumas interoperabilidades importantes entre a Direção-Geral do Território, o Instituto de Registos e Notariado e a Autoridade Tributária para podermos integrar na carta cadastral já muitos registos que estão prontos. A partir daqui, mantermos esta plataforma sólida e segura. As nossas grandes metas são garantir a interoperabilidade e continuar a identificar o território.



Não tem metas concretas?

Neste momento, nós já temos a noção de que só temos 11% de área desconhecida no BUPi. Não temos ainda tudo registado, mas já sabemos [o que está lá]. Também uma meta aumentar esta proporção de território conhecido - perceber o que é domínio público e dar informação ao cidadão e às entidades responsáveis destas áreas conhecidas para que elas possam ser mais bem geridas.



Falamos, por exemplo, de conhecer a área que é gerida pela rede elétrica...

Por exemplo. Tivemos agora a questão da tempestade Kristin. Os prejuízos que daí decorreram também nos mobilizaram a interagir com os municípios, sobretudo os mais afetados, numa colaboração mais estreita para que possam utilizar estes dados que temos e através deles ser mais fácil as pessoas serem ressarcidas pelos seus prejuízos e os municípios também poderem perceber de que maneira é que podem intervir no território de uma forma mais sustentada.



O grande ganho será ter informação sobre o território.

A informação é a chave disto tudo. O objetivo será sempre manter a informação atualizada com a maior certeza possível. E garantir, de uma vez por todas, que o cidadão sabe o que é seu, onde é que é, como é que é; e o Estado também o saiba, de maneira a poder gerir o território. Sim. Quando o cidadão se dirige a um balcão BUPi ou a um técnico de cadastro predial, o que ele vai fazer é dizer quais são os limites do seu terreno; vai identificar geograficamente o seu terreno. Ele tem de provar de alguma forma que existe legitimidade para o fazer e vai identificar os limites. Essa identificação através da Representação Gráfica Georreferenciada (RGG), tem por base o artigo das Finanças, a matriz. Entretanto, esse artigo da matriz é aquele que está no serviço de Finanças, que identifica o titular para efeitos de pagamento de impostos, que tem a área e também as confrontações. Outra coisa diferente é a Conservatória, que é onde a pessoa regista a sua titularidade. É através de um registo da Conservatória que aquela pessoa prova que é dona e daí decorrem efeitos importantes de proteção da sua propriedade para si e contra terceiros. Portanto, o registo na Conservatória define a titularidade, o registo nas Finanças tem efeitos fiscais e [no BUPi] há a definição dos limites geográficos do prédio. O que nós pretendemos no futuro é que estas três realidades convirjam e se tornem uma só.A base do sistema jurídico português é o registo na Conservatória e para esse registo não há uma base cadastral - foi uma opção. O registo é que define a titularidade e nem sempre era obrigatório o registo. Muitas vezes as pessoas ou nem faziam títulos ou quando os faziam depois não iam à Conservatória fazer o seu registo. No fundo, o que se pretende também com o projeto BUPi é mobilizar as pessoas para que os registos fiquem atualizados. E o objetivo, no fim, é que aquilo que eu digo que é o desenho do meu prédio, corresponda àquele prédio que eu fiscalmente identifico como meu e que na Conservatória é definido como meu - que esta realidade nestes três sítios seja a mesma, porque o prédio é sempre o mesmo. independentemente da do de quem de quem está a identificá-lo que o prédio seja sempre o mesmo.Não lhe posso dar datas, mas a ideia é essa. O BUPi serve para nós identificarmos o território e para criar uma interoperabilidade entre os sistemas. São esses os dois grandes desígnios. A ideia de criar interoperabilidade, no fundo, vai cumprir um princípio europeu que é o princípio “all in once”, ou seja, o cidadão só vai uma vez fazer uma coisa. O que é maravilhoso! Deixa de haver aquele calvário das pessoas irem aqui, depois agora vai ali buscar o papelinho...Exatamente. Isto torna-se desmobilizador por natureza. O cidadão não tem tempo nem disposição; são recursos gastos nestas passagens por várias “capelinhas”, não é? Portanto, temos de criar um sistema que permita uma forma fácil e segura de a pessoa ter as suas propriedades devidamente identificadas e de forma unívoca. É isso que nós pretendemos. Quanto a prazos, estamos a trabalhar nisso. Estamos a criar interoperabilidades com a Autoridade Tributária, com a Direção-Geral do Território, com o IRN [Instituto de Registos e Notariado], de maneira a que esta informação circule. Nós vamos ser o canal de comunicação entre estas entidades porque quando nós falamos da Representação Geográfica Georreferenciada, nós não queremos só aquele desenho - queremos que, no futuro, esse desenho entre na carta cadastral e que todo o território esteja dentro da carta cadastral, seja identificável completamente.Não, eu diria que não. É também uma forma de garantir a sustentabilidade do sistema. E depois também temos de perceber que agora é preciso ter Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) para obter subsídios, subvenções... E essa necessidade vai gerar a procura e os balcões têm, de alguma forma, de garantir a sua sustentabilidade.

Temos de pensar que o BUPi serve para identificar o território nacional. Quando falamos do domínio privado, falamos efetivamente daquelas propriedades dos cidadãos que se deslocam voluntariamente e colaboram com o projeto na identificação dos seus prédios - e aí temos então a tal percentagem dos 42%, mas o BUPi tem outra informação. Temos também já uma fatia importante de área conhecida no território, que não tem só a ver com essas propriedades privadas. Nós já sabemos no mapa onde é que está o domínio público hídrico, o domínio público ferroviário e rodoviário, já sabemos que parte daquele território é urbana (apesar de não a estarmos a georreferenciar, sabemos dizer qual é que é a parte urbana do território), já sabemos qual é que é a parte dos baldios e temos até, de acordo com a própria utilização do solo, uma percentagem relacionada com os polígonos sugeridos - aqueles que eventualmente o cidadão quando chegar para georreferenciar o seu prédio já vai lá ter a sugestão. Temos também o parcelário agrícola... Portanto, todas essas fatias compõem um bolo maior que neste momento vai nos 89%. Diria que já conseguimos bastante neste período de tempo tão curto. Mas ainda podemos conseguir mais, não estamos ainda satisfeitos.Diria que talvez isso tenha a ver com uma realidade à qual nós não podemos fugir, que é da desertificação. Basicamente, muitos desses territórios estão abandonados e isso torna muito mais difícil a sua georreferenciação e é também isso que nos move na tentativa de trazer mais pessoas para o projeto. Foram realizados vários estudos por uma comissão independente e um deles tem a ver, precisamente, com a relação entre os fogos florestais e os territórios que já foram georreferenciados. E o que se apurou desse estudo foi que existe realmente uma relação de inversão - quanto mais o território é conhecido, menos fogos florestais ocorrem. Ou seja, o território está bem gerido, a partir do momento em que ele começa a ser mais bem gerido, a taxa de fogos e de todos esses efeitos nefastos que nós conhecemos, desce. E, no fundo, nós temos de compreender a realidade portuguesa; existe efetivamente abandono, mas temos de ser capazes de mobilizar os cidadãos.A nossa plataforma está sempre em evolução. A plataforma que existia em 2017 nada tem a ver com a plataforma de hoje e todos os dias nós tentamos melhorá-la e dar-lhe outro tipo de ferramentas. A grande dificuldade dos técnicos, muitas vezes, é essa abordagem do cidadão que desconhece às vezes os limites do seu terreno. Mas é para ultrapassar essa questão que nós temos já a possibilidade de, por exemplo, através da utilização do solo, dar a sugestão do polígono [a área do mapa da possível localização ao terreno]. É uma ajuda para aquele cidadão que tem mais dificuldades em identificar o seu prédio. Tentamos mobilizar também outras entidades gestoras do território que estão “com a mão na massa”, mais perto do cidadão. A ideia é capilarizar o mais possível este acesso e tentar, por várias vias, chegar ao cidadão e chegar ao conhecimento do território. Ainda recentemente, nós também conseguimos colocar informação relevante no Portal das Comunidades para que aqueles que estão lá fora se apercebam porque é natural que não o façam quando vêm de férias, às vezes estes assuntos passam despercebidos. É mais uma via possível para terem conhecimento do projeto.Ouça a entrevista completa a Eugénia Amaral aqui: