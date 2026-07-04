País
Quase todo o litoral com temperaturas máximas de 40º ou mais. Várias cidades com 10º acima do normal para esta altura do ano
Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no litoral, a zona mais povoada do país, várias cidades registaram esta sexta-feira valores de temperaturas máximas que chegaram a ser mais de 10º acima das temperaturas médias para esta altura. É o caso de Leiria que registou 41º de temperatura máxima, 14º acima da média para esta época do ano. Também a cidade do Porto atingiu 38,9 de máxima, com 13º acima da média. Já Coimbra com 39,9º de temperatura máxima registou 12º acima da média.
Arlinda Brandão
Em declarações à rádio pública, Patrícia Marques meteorologista do IPMA refere que "o mais impactante é todos os distritos praticamente, do litoral estarem com valores próximos dos 40º. Já o interior do país costuma ter temperaturas elevadas, mas de facto desta vez é a parte do litoral. É uma temperatura bastante elevada para aquilo que é normal acontecer nesta altura do ano. Não nos podemos esquecer que estamos no verão, mas não é tão normal o litoral ter temperaturas que pontualmente até serão mais altas do que o interior do país", disse.
44,3º Celsius em Mora, no distrito de Évora foi a temperatura mais elevada registada na sexta-feira no país. Em grande parte do território foram registadas temperaturas máximas ou próximas ou acima dos 40º.
No litoral não tem havido "brisa marítima" e em todo o país não há arrefecimento noturno
Por exemplo, a cidade do Porto registou uma temperatura minima durante a madrugada de sábado de sábado de 27º e Lisboa de 26,5º Celsius. Em geral, durante a noite as temperaturas baixam abaixo dos 20º o que permite haver arrefecimento do ar e das casas.
O IPMA destaca o calor registado de forma continua de dia e de noite . Em declarações à rádio pública, Patrícia Marques meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que "tem sido uma situação muito complicada para os distritos do litoral que não estão habituados a ter temperaturas tão elevadas e muito menos durante a noite em que não tem ocorrido arrefecimento".