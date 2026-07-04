Quase todo o litoral com temperaturas máximas de 40º ou mais. Várias cidades com 10º acima do normal para esta altura do ano

Em declarações à rádio pública, Patrícia Marques meteorologista do IPMA refere que "o mais impactante é todos os distritos praticamente, do litoral estarem com valores próximos dos 40º. Já o interior do país costuma ter temperaturas elevadas, mas de facto desta vez é a parte do litoral. É uma temperatura bastante elevada para aquilo que é normal acontecer nesta altura do ano. Não nos podemos esquecer que estamos no verão, mas não é tão normal o litoral ter temperaturas que pontualmente até serão mais altas do que o interior do país", disse.

44,3º Celsius em Mora, no distrito de Évora foi a temperatura mais elevada registada na sexta-feira no país. Em grande parte do território foram registadas temperaturas máximas ou próximas ou acima dos 40º.

No litoral não tem havido "brisa marítima" e em todo o país não há arrefecimento noturno





Por exemplo, a cidade do Porto registou uma temperatura minima durante a madrugada de sábado de sábado de 27º e Lisboa de 26,5º Celsius. Em geral, durante a noite as temperaturas baixam abaixo dos 20º o que permite haver arrefecimento do ar e das casas.

. Em declarações à rádio pública, Patrícia Marques meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que "em que não tem ocorrido arrefecimento".