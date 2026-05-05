Quatro em dez estudantes da Universidade de Lisboa sentem ansiedade frequentemente

Quatro em dez estudantes da Universidade de Lisboa sentem ansiedade frequentemente

Quarenta por cento dos estudantes da Universidade de Lisboa têm crises de ansiedade frequentemente e 35% raramente, indica um estudo sobre saúde mental da Associação Académica da universidade, que é apresentado hoje.

Lusa /
Foto: João Marques - RTP

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"O inquérito confirma níveis elevados de ansiedade, desmotivação, isolamento, dificuldade em dormir e vontade de desistir dos estudos, ao mesmo tempo que evidencia o peso da precariedade financeira e das condições de vida no agravamento do sofrimento psicológico", conclui o estudo com base num inquérito realizado entre 19 de fevereiro e 6 de março.

O Estudo sobre a Saúde Mental dos Estudantes da Universidade de Lisboa revela ainda que apenas 5% dos inquiridos diz nunca sentir crises de ansiedade, enquanto 3% declara "vivê-las sempre, o que confirma que a ansiedade é uma experiência comum na amostra".

Além disso, são 83% os que respondem que "às vezes" se sentem bem física e psicologicamente, enquanto 34% referem ter sempre dificuldades em dormir bem e 41% o experienciam às vezes.

O desinteresse ou desmotivação em relação às tarefas diárias é sentido ocasionalmente por 72% dos inquiridos e sempre por 20%, tendo 40% indicado que frequentemente tem vontade de se isolar de amigos ou familiares.

"Os dados de rastreio revelam sinais relevantes de sofrimento psicológico entre os estudantes", refere o estudo desenvolvido pela Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL), com base numa amostra de 503 alunos, 77,5% do género feminino e 44,5% dos quais tem entre 18 e 20 anos, enquanto 35% tem entre 21 e 23 anos. Dos participantes, 22% são bolseiros.

De acordo com o estudo, 56% dos inquiridos responde "já ter ponderado desistir dos estudos por esgotamento psicológico", valor que entre os bolseiros é ligeiramente superior (59%).

Um estudo divulgado em junho do ano passado, intitulado "Ecossistemas de Aprendizagem Saudáveis nas Instituições de Ensino Superior em Portugal" e que envolveu mais de 2.300 alunos, mostrou que 40% dos estudantes do ensino superior consomem psicotrópicos e que um em cada 10 toma anfetaminas ou estimulantes, revelando níveis elevados de esgotamento e falta de apoio psicológico.

A este nível, o estudo da associação académica refere que "65% dos estudantes afirmam não conhecer o cheque psicólogo, o que mostra uma baixa literacia sobre este apoio", e que "apenas 35% dizem conhecer esta medida", sendo que, "entre estes, só 9% já a utilizaram, o que revela uma adesão muito reduzida" o que "pode indicar desconhecimento, dificuldade de acesso ou pouca confiança nos mecanismos disponíveis".

O programa dos cheques-psicólogo, para garantir consultas gratuitas a estudantes do ensino superior, foi lançado em setembro de 2024 e suspenso um ano depois para, segundo o Governo, ser reformulado e alargado a todos os jovens.

A entrada em vigor da nova versão foi prevista para o primeiro semestre deste ano.

"Os dados recolhidos pela AAUL mostram que a saúde mental no ensino superior tem de ser tratada como um problema estrutural que afeta de forma direta a permanência, o desempenho e o bem-estar dos estudantes", conclui o estudo.

Considerando "ainda insuficiente" a resposta pública, alerta que "muitos dos apoios existentes dependem de financiamento temporário do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], com término previsto para 31 de agosto de 2026".

"A principal mensagem que resulta da análise destes dados, conjugada com uma leitura da realidade atual, é que sem um financiamento estável, um acesso efetivo e serviços permanentes e, sobretudo, bem divulgados, não será possível garantir uma verdadeira política de saúde mental no ensino superior", assinala.

A AAUL apresenta o estudo hoje à tarde em conferência de imprensa.

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