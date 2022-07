Quatro grandes incêndios ativos no país

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

Quatro grandes incêndios estão a concentrar a maioria dos bombeiros que estão estão no terreno. Mais de 1.300 operacionais estão a combatê-los. No total, há por esta altura 23 incêndios ativos em Portugal continental, que mobilizam mais de 1.600 bombeiros.