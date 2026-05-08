Quatro idosas de Oliveira do Douro cumpriram sonho de voar pela primeira vez

Foi com um misto de emoções e muita expectativa que um grupo de quatro mulheres, todas utentes do Centro Social Paroquial Padre Avelino Jorge, de Oliveira do Douro partiu do Porto rumo Faro. Esta foi uma viagem especial já que foi a primeira vez que andaram de avião.Ao início da manhã na zona das partidas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro a utente mais velha, Rita, com 92 anos, mostrou-se feliz, mas receosa com a viagem. O receio e a expectativa eram partilhados com Manuela, a utente mais nova do grupo de 68. Independentemente dos receios, o grupo acabou por partir por volta das 9h50 da manhã.Já passava das 11h00 quando chegaram ao Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro. Ainda dentro do avião, no momento da aterragem foram surpreendidas por uma mensagem especial vinda do piloto e uma visita ao cockpit. Uma vez nas chegadas apareceram de sorriso no rosto.Se ao início da manhã a insegurança e o medo falavam mais alto, depois da viagem e de pés assentes novamente em terra Rita e Manuela falam numa experiência única. Com o primeiro voo concluído, estas idosas mostram que nunca é tarde para realizar sonhos e criar memórias.O sonho foi possível concretizar uma vez que o Centro Social Paroquial Padre Avelino Jorge, em Gaia, venceu o programa do Bairro Feliz 2025 com o projeto "Avós a Bordo".