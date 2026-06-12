Quatro jovens influencers acusados de violar menor condenados a penas de prisão efetiva

Quatro jovens influencers acusados de violar menor condenados a penas de prisão efetiva

No acordão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte pode ler-se que a pena mais alta imposta aos quatro acusados é de oito anos de prisão efetiva e a baixa de sete anos.

RTP /
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte Foto: Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte

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Estavam acusados de crimes de violação agravada e de pornografia de menores contra uma adolescente de 16 anos, em Loures, em fevereiro de 2025. Cada um foi condenado pela prática de dois crimes de violação agravada e 27 crimes de  pornografia de menores.

O que vai condenado pela pena de oito anos, foi também condenado por crime de ofensa à integridade física.

Três do jovens ficam em prisão preventiva enquanto aguardam o resultado de um eventual recurso por existir perigo de fuga dos mesmos, por terem familiares no estrangeiro.

Só um dos condenados irá aguardar em liberdade a confirmação da pena pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

O caso começou a ser investigado depois de uma participação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, à PSP. 

A violação ocorreu em fevereiro de 2025, numa zona próxima da residência da vítima.

O diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, revelou na altura da detenção dos três principais suspeitos, em março de 2025, que os jovens agressores estavam a ser considerados “influencers” devido às circunstâncias da violação.

João Oliveira referiu que a adolescente combinou um encontro com um dos jovens, seu conhecido, que compareceu acompanhado de amigos, desconhecidos da adolescente.

A vítima era seguidora dos agressores nas redes sociais e parte das imagens da violação da jovem foram partilhadas nas redes sociais dos acusados.

Segundo a PJ, os acusados, "em contexto grupal, constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais".
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