País
Quatro jovens influencers acusados de violar menor condenados a penas de prisão efetiva
No acordão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte pode ler-se que a pena mais alta imposta aos quatro acusados é de oito anos de prisão efetiva e a baixa de sete anos.
Estavam acusados de crimes de violação agravada e de pornografia de menores contra uma adolescente de 16 anos, em Loures, em fevereiro de 2025. Cada um foi condenado pela prática de dois crimes de violação agravada e 27 crimes de pornografia de menores.
O que vai condenado pela pena de oito anos, foi também condenado por crime de ofensa à integridade física.
Três do jovens ficam em prisão preventiva enquanto aguardam o resultado de um eventual recurso por existir perigo de fuga dos mesmos, por terem familiares no estrangeiro.
Só um dos condenados irá aguardar em liberdade a confirmação da pena pelo Tribunal da Relação de Lisboa.
O caso começou a ser investigado depois de uma participação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, à PSP.
A violação ocorreu em fevereiro de 2025, numa zona próxima da residência da vítima.
O diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, revelou na altura da detenção dos três principais suspeitos, em março de 2025, que os jovens agressores estavam a ser considerados “influencers” devido às circunstâncias da violação.
João Oliveira referiu que a adolescente combinou um encontro com um dos jovens, seu conhecido, que compareceu acompanhado de amigos, desconhecidos da adolescente.
A vítima era seguidora dos agressores nas redes sociais e parte das imagens da violação da jovem foram partilhadas nas redes sociais dos acusados.
A vítima era seguidora dos agressores nas redes sociais e parte das imagens da violação da jovem foram partilhadas nas redes sociais dos acusados.
Segundo a PJ, os acusados, "em contexto grupal, constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais".