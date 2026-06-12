Quatro jovens influencers acusados de violar menor condenados a penas de prisão efetiva

Estavam acusados de crimes de violação agravada e de pornografia de menores contra uma adolescente de 16 anos, em Loures, em fevereiro de 2025. Cada um foi condenado pela prática de dois crimes de violação agravada e 27 crimes de pornografia de menores.

Só um dos condenados irá aguardar em liberdade a confirmação da pena pelo Tribunal da Relação de Lisboa.





O caso começou a ser investigado depois de uma participação do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, à PSP.





A violação ocorreu em fevereiro de 2025, numa zona próxima da residência da vítima.





O diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, revelou na altura da detenção dos três principais suspeitos, em março de 2025, que os jovens agressores estavam a ser considerados “influencers” devido às circunstâncias da violação.





João Oliveira referiu que a adolescente combinou um encontro com um dos jovens, seu conhecido, que compareceu acompanhado de amigos, desconhecidos da adolescente.



A vítima era seguidora dos agressores nas redes sociais e parte das imagens da violação da jovem foram partilhadas nas redes sociais dos acusados.



Segundo a PJ, os acusados, "em contexto grupal, constrangeram a vítima a práticas sexuais e filmaram os atos, contra a sua vontade, divulgando-os nas redes sociais".

O que vai condenado pela pena de oito anos, foi também condenado por crime de ofensa à integridade física.