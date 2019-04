Quatro mil desempregados perderam subsídio em 2018

No ano passado, os centros de emprego cortaram o subsídio a 3932 desempregados, mas acabaram por reverter a decisão em 202 casos. Aumento das anulações deve-se ao novo modelo de acompanhamento dos desempregados, revela relatório.



Os dados que o jornal Público dá a conhecer esta terça-feira dão conta de um aumento de quase 70 por cento (%) nas anulações desta prestação social.



Depois de três anos a recuar, a anulação de subsídios a desempregados que não cumpriram as obrigações previstas na lei aumentou 67,4% entre 2017 e 2018.



A origem, como conta a jornalista Rosa Azevedo, pode estar no novo modelo de acompanhamento dos desempregados.