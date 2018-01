Quebrar o silêncio contra abusos sexuais a homens

Esta associação, a primeira em Portugal a prestar este tipo de ajuda especializado e específico, assinala esta sexta-feira o primeiro aniversário, dando a conhecer novos dados sobre uma realidade pouco falada no nosso país.



Não há um perfil tipo para as vítimas, mas a grande maioria, como conta a jornalista Marta Pacheco, sofreu abusos ainda enquanto criança e só muito tempo depois pediu apoio.



No dia em que faz um ano, a associação lança esta sexta-feira (às 10h00) um vídeo e apresenta novos materiais de sensibilização como por exemplo três “podcasts” que vão estar disponíveis na internet.na página da “Quebrar o Silêncio”.



No primeiro participa, por exemplo, o músico Tozé Brito, enquanto vítima de abuso sexual.



Esta associação recebeu pedidos de ajuda de pessoas de norte a sul do país e ainda de portugueses que estão lá fora (emigrantes - Espanha/França/Suíça/Roménia e Alemanha) e até de brasileiros a viver no Brasil.