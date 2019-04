Queda de grua no Porto obriga ao realojamento de uma família

RTP20 Abr, 2019, 16:24 / atualizado em 20 Abr, 2019, 19:58 | País

O alerta da queda da grua na rua da Corticeira, freguesia da Sé (zona das Fontainhas), foi dado às pouco depois das 13h30.





Na altura do acidente, a grua estava a trabalhar e os trabalhos estavam licenciados. A estrutura está montada numa propriedade privada e está a ser alvo de uma investigação das autoridades.O presidente da Câmara Municipal do Porto esteve no local e já, porque este é já o segundo acidente deste género no espaço de poucos meses.No local estão os Sapadores de Bombeiros do Porto, PSP, INEM e Proteção Civil do Porto e Polícia Municipal.Fonte da PSP adiantou à Lusa que as autoridades estão a averiguar se as [restantes] habitações têm condições de habitabilidade devido aos danos causados pela grua.