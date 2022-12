Quedas de árvores e pequenas inundações. Proteção Civil descreve "noite bastante calma"

A maior parte das ocorrências está relacionada com quedas de árvores e pequenas inundações., afirmava, ao início da madrugada, o comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ouvido pela agência Lusa.





"De facto, foi uma noite bastante calma no território continental. Foram registadas 40 ocorrências associadas à meteorologia mais adversa, que acabaram por se distribuir pelos distritos junto ao litoral. Destas 40 ocorrências, 17 foram pequenas inundações e 13 foram quedas de árvores". "a noite foi muito calma, sem ocorrências significativas".



A circulação de comboios na Linha do Douro foi interrompida às 8h30 entre a Régua e Tua, devido à queda de árvores sobre a via, de acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal, citada pela Lusa.

Chuva persistente, trovoada e rajadas de vento formaram o quadro das previsões da meteorologia para o início da manhã desta terça-feira. Ao início da manhã, em declarações recolhidas pela Antena 1, o mesmo responsável renovou o retrato da situação:Em Lisboa, até às 7h14, houve oito ocorrências relacionadas com pequenas inundações. Fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, igualmente ouvida pela Lusa, adiantou que, devido à queda de árvores sobre a via, de acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal, citada pela Lusa.

Pelas 7h00, eram sete os distritos sob aviso laranja por causa do mau tempo:Os demais distritos de Portugal continental mantinham-se debaixo de aviso amarelo, com a exceção de Viana do Castelo, a verde.O aviso laranja do IPMA aponta para uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e, em caso de chuva, "precipitação forte e persistente, que pode ser acompanhada por trovoada".Já o aviso amarelo traduz uma situação de risco para determinadas atividades e, no caso de chuva, "precipitação, por vezes forte e persistente".Por sua vez,O alerta laranja é o segundo mais elevado de uma escala de quatro. Representa um grau de risco elevado, com a possível ocorrência de fenómenos que podem causar danos a pessoas e bens.

A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu na segunda-feira avisos para as bacias hidrográficas do Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia.



O ministro da Administração Interna apelou também na segunda-feira aos cidadãos para que seguissem as indicações da Proteção Civil face às previsões de chuva intensa e possibilidade de inundações em meio urbano."Os cidadãos devem seguir o conjunto das indicações disponibilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", disse José Luís Carneiro aos jornalistas, à margem do lançamento da campanha de Segurança Rodoviária de Natal e Ano Novo "O melhor presente é estar presente", da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

c/ Lusa