Questão técnica obriga avião da TAP com destino a Curitiba a regressar a Lisboa

O voo TP067 seguia com destino a Curitiba, mas a tripulação solicitou o regresso ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde tinha descolado.



Na origem deste regresso está uma "questão técnica", segundo fonte oficial da TAP.



"A aterragem decorreu com total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível", prosseguiu a empresa, em comunicado.