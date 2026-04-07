Rangel diz que Governo tem razões para acreditar que uso da Base das Lajes está a ser respeitado

No parlamento, numa audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Rangel referiu-se ao entendimento técnico sobre a utilização da base militar nos Açores e que prevê "a resposta a um ataque concreto e de acordo com o princípio da proporcionalidade e da necessidade e sem visar infraestruturas civis" no âmbito do conflito.

"Estas são as razões que Portugal pôs e temos razões para acreditar que foram respeitados", declarou o chefe da diplomacia portuguesa, apontando uma "colaboração leal" por parte das autoridades de Washington.

Paulo Rangel partilhou dados sobre o movimento na Base das Lajes nas últimas semanas, que considera "ínfimo relativamente ao esforço de guerra" empenhado pelos Estados Unidos, Israel e também os países do Golfo que foram arrastados para o conflito.

Segundo o ministro, desde 15 de fevereiro, 13 dias antes do início da ofensiva aérea israelo-americana contra a República Islâmica, foram registadas 76 aterragens nas Lajes, "o que não é um número propriamente extraordinário", e 25 sobrevoos no espaço aéreo português.

"O Governo fez questão de tratar este assunto com transparência", reforçou Paulo Rangel, que desvalorizou por outro lado as recusas de parceiros da NATO sobre a utilização dos Estados Unidos das suas instalações militares, insistindo que Portugal acompanha todos os movimentos nas Lajes e mantém o diálogo com Washington.

"Recusas há sempre, mas não vamos pôr isso nos jornais", observou.