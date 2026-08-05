País
Reapreciações de exames podem ser feitas até quinta-feira, revela movimento Missão Escola Pública
Os professores vão ter mais dois dias para concluírem as reapreciações dos exames nacionais da primeira fase do secundário.
As convocatórias iniciais apontavam para o dia de ontem como o último dia para essas reapreciações, mas, de acordo com a Missão Escola Pública, os professores receberam um novo prazo para terminar o trabalho, com a data limite a ser prolongada até amanhã, 6 de agosto.
Para o movimento Missão Escola Pública, com estes atrasos não vai ser possível a afixação de todas as pautas das reapreciações na data prevista, que é na próxima sexta-feira.
O ministro da Educação disse na segunda-feira no Parlamento que já estariam 50 por cento das reapreciações da primeira fase dos exames nacionais concluídas.
Mas o movimento Missão Escola Pública diz que vai ser muito difícil ter a totalidade dos resultados das 20 mil provas afixados na próxima sexta feira como estava previsto.
O ministro da Educação disse na segunda-feira no Parlamento que já estariam 50 por cento das reapreciações da primeira fase dos exames nacionais concluídas.
Mas o movimento Missão Escola Pública diz que vai ser muito difícil ter a totalidade dos resultados das 20 mil provas afixados na próxima sexta feira como estava previsto.