País
"Receber apenas parte do salário". Uma centena de trabalhadores em risco de perder emprego na APDJ de Sintra
Cerca de uma centena de trabalhadores da Associação para a Promoção e Desenvolvimento Juvenil de Sintra (APDJ), recebeu 45% do salário e estão em risco de a instituição entrar em insolvência, diz o Sindicato, e perderem os postos de trabalho.
Fotografia: Arlinda Brandão - RTP Antena 1
João Santos, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas que acompanha esta situação em Sintra diz na rádio pública que uma trabalhadora lhe ligou: "completamente desesperada, ia pagar a renda e depois não conseguia pagar mais nada".
O sindicato alerta para o risco de despedimentos, perda de rendimentos e precariedade para estes trabalhadores que já estão com dificuldades em "pagar a renda e pôr comida na mesa", porque nos ultimos meses têm recebido os salários a conta gotas.
Preocupado com a situação, o Sindicato considera que a Câmara de Sintra deve intervir com financiamento, garantindo que estes trabalhadores não percam os postos de trabalho e direitos laborais.
Considera que a Câmara, deve procurar uma solução que permita preservar os postos de trabalho e evitar o encerramento da instituição.
Numa resposta escrita à rádio pública, a Câmara Municipal de Sintra diz estar a acompanhar o processo, mas não ter competência para atuar no âmbito das relações laborais entre a Associação e os seus trabalhadores. A autarquia refere ainda que está garantida a continuidade das respostas nas escolas no próximo ano letivo.