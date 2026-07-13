"Receber apenas parte do salário". Uma centena de trabalhadores em risco de perder emprego na APDJ de Sintra

"Receber apenas parte do salário". Uma centena de trabalhadores em risco de perder emprego na APDJ de Sintra

Cerca de uma cen­tena de tra­ba­lha­do­res da Asso­ci­a­ção para a Pro­mo­ção e Desen­vol­vi­mento Juve­nil de Sintra (APDJ), rece­beu 45% do salá­rio e estão em risco de a ins­ti­tui­ção entrar em insol­vên­cia, diz o Sindicato, e perderem os postos de trabalho.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Fotografia: Arlinda Brandão - RTP Antena 1

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Esta asso­ci­a­ção emprega cerca de 100 pes­soas e presta apoio não letivo a apro­xi­ma­da­mente 1400 alu­nos dis­tri­bu­í­dos por 15 esta­be­le­ci­men­tos de ensino do con­ce­lho.

João Santos, dirigente do Sin­di­cato dos Tra­ba­lha­do­res em Fun­ções Públi­cas e Soci­ais do Sul e Regiões Autónomas que acompanha esta situação em Sintra diz na rádio pública que uma trabalhadora lhe ligou: "completamente desesperada, ia pagar a renda e depois não conseguia pagar mais nada".

O sindicato alerta para o risco de des­pe­di­men­tos, perda de ren­di­men­tos e pre­ca­ri­e­dade para estes trabalhadores que já estão com dificuldades em "pagar a renda e pôr comida na mesa", porque nos ultimos meses têm recebido os salários a conta gotas.

Preocupado com a situação, o Sin­di­cato considera que a Câmara de Sin­tra deve intervir com financiamento, garantindo que estes trabalhadores não percam os postos de trabalho e direitos laborais.

Con­si­dera que a Câmara, deve pro­cu­rar uma solu­ção que per­mi­ta pre­ser­var os pos­tos de tra­ba­lho e evi­tar o encer­ra­mento da ins­ti­tui­ção.

Numa resposta escrita à rádio pública, a Câmara Municipal de Sintra diz estar a acom­pa­nhar o pro­cesso, mas não ter com­pe­tên­cia para atuar no âmbito das rela­ções labo­rais entre a Asso­ci­a­ção e os seus tra­ba­lha­do­res. A autar­quia refere ainda que está garan­tida a con­ti­nui­dade das res­pos­tas nas esco­las no próximo ano letivo.
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