"Receber apenas parte do salário". Uma centena de trabalhadores em risco de perder emprego na APDJ de Sintra

João Santos, dirigente do Sin­di­cato dos Tra­ba­lha­do­res em Fun­ções Públi­cas e Soci­ais do Sul e Regiões Autónomas que acompanha esta situação em Sintra diz na rádio pública que uma trabalhadora lhe ligou:





Preocupado com a situação, o Sin­di­cato considera que a Câmara de Sin­tra deve intervir com financiamento, garantindo que estes trabalhadores não percam os postos de trabalho e direitos laborais.



Con­si­dera que a Câmara, deve pro­cu­rar uma solu­ção que per­mi­ta pre­ser­var os pos­tos de tra­ba­lho e evi­tar o encer­ra­mento da ins­ti­tui­ção.



Numa resposta escrita à rádio pública, a Câmara Municipal de Sintra diz estar a acom­pa­nhar o pro­cesso, mas não ter com­pe­tên­cia para atuar no âmbito das rela­ções labo­rais entre a Asso­ci­a­ção e os seus tra­ba­lha­do­res. A autar­quia refere ainda que está garan­tida a con­ti­nui­dade das res­pos­tas nas esco­las no próximo ano letivo.