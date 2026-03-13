Receio de despejo volta a ameaçar o Pátio da Quintinha em Lisboa. Autarquia pondera direito de preferência

A preocupação aumentou depois das famílias terem recebido, na quarta-feira, uma notificação do administrador de insolvência da empresa proprietária do imóvel. O documento dá dez dias para apresentarem prova do título que legitima a ocupação das casas. O medo de ficar sem teto instalou-se entre os moradores.

A rádio pública ouviu o presidente da Junta de Freguesia do Beato que diz que a Junta está a ajudar os moradores desta antiga Vila Operária, incluindo através de apoio juridico para responderem às notificações dos próximos dias.

Silvino Correia também espera que a Câmara de Lisboa ajude a que se encontre uma solução, que pode passar pela compra deste património.

A eventual alienação deste património coloca em risco a habitação de perto de uma centena de pessoas que aqui vive, entre as quais famílias com crianças e idosos numa comunidade que atravessa gerações.

Os moradores pedem a intervenção da Câmara de Lisboa para se encontrar uma solução.

CÂMARA DE LISBOA PONDERA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA

A Câmara Municipal de Lisboa diz à Antena 1 que está a acompanhar a situação do Pátio da Quintinha, imóvel privado na freguesia do Beato, e dos seus residentes.

Numa resposta escrita a autarquia garante que encontra-se "a acompanhar a situação do Pátio da Quintinha, imóvel privado na freguesia do Beato, e dos seus residentes. Tal como deliberado em reunião camarária, a Autarquia vai ponderar um eventual exercício do direito de preferência, o qual deverá suportar-se numa análise técnica que envolva uma componente patrimonial (avaliação), uma componente de reabilitação/reconstrução e uma componente habitacional (atuais ocupações e potencial habitacional resultante). Esse direito só poderia ser exercido após comunicação formal da alienação, o que não correu até ao momento".

E acrescenta ainda que "independentemente desse processo, as famílias podem candidatar-se aos programas de habitação do Município atualmente em vigor, bem como aos programas disponibilizados pelo Estado, que têm igualmente mecanismos de apoio para situações de necessidade habitacional".











