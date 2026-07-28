Recondução do provedor dos animais chumba na Assembleia Municipal de Lisboa
A proposta da Câmara de Lisboa para a recondução do provedor dos animais foi hoje chumbada na Assembleia Municipal, após um debate aceso em que PS acusou PSD de aplicar "lei da rolha" por rejeitar ouvir associações de proteção animal.
A proposta para recondução do atual provedor municipal dos animais, para um mandato de quatro anos, foi escrutinada por voto secreto, contando com 40 votos contra, 28 a favor e três abstenções, num total de 71 deputados municipais votantes, o que significa que teve de haver votos da direita contra a continuação de Pedro Emanuel Paiva no cargo, dado que os partidos de esquerda na AML somam 37 deputados e os de direita têm 38.
Durante o debate, os partidos da esquerda criticaram a rejeição das audições das associações SOS Animal e Animal na Comissão de Ambiente e Estrutura Verde, proposta que foi votada esta manhã e que contou com os votos contra de PSD, CDS-PP, IL e Chega.
"O PSD, numa atitude sem precedente, opôs-se a essa audição, [...] impôs a `lei da rolha` e impediu que a 4.ª Comissão Permanente ouvisse as associações de proteção animal", referiu o deputado do PS José Leitão, referindo não se recordar de alguma vez se ter recusado ouvir "associações com provas dadas e serviços prestados, neste caso, na proteção animal", e adiantando o voto contra na recondução do provedor.
Também António Morgado Valente, do PAN, considerou que "o debate deveria ter sido mais participado, sobretudo pelas associações que estão diariamente no terreno e que conhecem profundamente as questões com as quais a Provedoria terá de lidar", lembrando que o partido propôs as audições no dia 17 deste mês, "com tempo e no momento certo", e o assunto só foi discutido hoje por "má gestão da Comissão e de quem está a liderar os trabalhos".
Já Rodrigo Machado, do BE, apontou que "uma provedoria dos animais séria, independente e tecnicamente competente é um instrumento importante para a cidade", mas "a resposta que as organizações que trabalham diariamente no terreno dão não aponta, no entanto, nesse caminho", e defendeu que "não é aceitável" aprovar uma despesa de mais de 233 mil euros "sem exigir uma avaliação séria, pública e independente dos resultados do mandato cessante".
Para o PEV, "é incompreensível" que PSD, CDS-PP, Chega e IL "tenham rejeitado a realização dessas audições" sem apresentar "qualquer justificação objetiva", salientou Cláudia Madeira, vincando que a proposta para as audições "foi feita atempadamente", enquanto João Monteiro, do Livre, afirmou que também faltou ouvir as associações, dado que o que se pretende é um processo democrático.
Pelo PSD, Maria José Cruz rejeitou a "lei da rolha" e defendeu que, se ouvissem aquelas duas associações, então teriam "que chamar 30 associações de Lisboa", apontando que a proposta não foi votada atempadamente por lapso e não de forma propositada.
Pedro Bugarin, da IL, salientou que os liberais pensam pela própria cabeça e justificou o voto contra por ter ocorrido a "horas da votação" para a recondução do provedor, enquanto Carlos Ardisson, do CDS-PP, realçou que as posições das associações "não são diferentes do que eram há quatro anos", pelo que "está ultrapassada essa situação".
Pelo Chega, Luís Pereira Nunes considerou a acusação do PS "uma falta de democracia" e considerou que, "quando há uma votação, não há `lei da rolha`".
À data da nomeação de Pedro Emanuel Paiva, em 2022, várias associações de proteção animal manifestaram publicamente reservas quanto ao processo escolhido e ao perfil indicado.
Na reunião de hoje foi também aprovada por unanimidade a recomendação da Comissão de Urbanismo sobre a Petição para impedir a destruição dos Miradouros do Bairro do Alto da Ajuda.
A AML recomendou à Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia sejam previamente informadas sobre as intervenções em espaço de uso público, que seja feito um reforço de informação e participação dos moradores e que, no final do ano 2027, seja realizada uma avaliação técnica rigorosa à existência de humidades nos edifícios junto aos miradouros.