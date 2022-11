Rede de tráfico humano. Arguidos começam a ser ouvidos

Foto: Nuno Veiga - Lusa

A Polícia Judiciária ouviu-os ontem.



No desfecho da operação a PJ anunciou que foi desmantelada uma rede criminosa que se dedicava à exploração de centenas de imigrantes.



Dos 35 arguidos, apenas dez aceitaram prestar declarações e estão a ser ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre que ontem acompanhou as buscas.



O alegado cabecilha do grupo recusou prestar declarações.



As medidas de coação só devem ser conhecidas no sábado.