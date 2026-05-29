País
Refinaria de Sines e TAP foram os que mais poluíram em 2025, alerta a Zero
Os ambientalistas da Zero apontam o dedo a 10 empresas em Portugal que aumentaram os níveis de poluição, em mais sete por cento, em 2025. Entre elas destacam-se a refinaria de Sines, da Petrogal, e a TAP. 2025 foi também o ano em que também se registou um aumento das emissões associadas à produção de eletricidade, sobretudo em centrais a gás natural.
No conjunto, as dez instalações mais poluentes do país aumentaram as suas emissões de gases com efeito de estufa face a 2024, segundo Francisco Ferreira da associação ambientalista Zero.
Francisco Ferreira diz que é preciso descarbonizar estes sectores.
No total, as dez entidades emitiram 8,9 milhões de toneladas de CO₂ em 2025, ou seja, mais sete por cento do que no ano anterior.
Apesar de ter reduzido as emissões em 16 por cento, para 2,2 milhões de toneladas de CO₂, a refinaria de Sines manteve-se, pelo sexto ano consecutivo, como a instalação mais poluente.
A TAP surge em segundo lugar, com um aumento de um por cento, totalizando 1,1 milhões de toneladas.
Destaca-se ainda a subida expressiva da Central Termoelétrica de Lares, que passou do oitavo para o terceiro lugar após um aumento de 215 por cento nas emissões.
As restantes posições são ocupadas maioritariamente por cimenteiras e centrais elétricas, com evoluções mistas: algumas reduziram emissões, enquanto outras registaram aumentos significativos, como a central do Ribatejo, com mais 326 por cento.
No total, as dez entidades emitiram 8,9 milhões de toneladas de CO₂ em 2025, ou seja, mais sete por cento do que no ano anterior.