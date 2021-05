Reforma das Forças Armadas. Marcelo diz que posição de Eanes já era conhecida

O Presidente da República lembra que o documento está agora no Parlamento e por isso não se pronuncia. Marcelo Rebelo de Sousa lembra no entanto que as posições têm sido as mesmas desde o início desta discussão e que teve a iniciativa de levar o assunto ao Conselho de Estado.