Região Centro corre contra o tempo para limpar árvores caídas antes do verão

Região Centro corre contra o tempo para limpar árvores caídas antes do verão

Muitos dos concelhos da região Centro que sofreram danos florestais severos estão agora numa corrida contra o tempo para retirar árvores caídas e recuperar os caminhos.

RTP Antena 1 /
Foto: Octávio Passos - Lusa

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Com a chegada de dias mais quentes e o verão a chegar, o risco de incêndio aumenta. A juntar a estes fatores as várias milhares de árvores caídas potencia ainda mais o risco que existe um pouco por toda a região.
Diana Craveiro - RTP Antena 1
A Câmara de Pombal juntamente com o Ministério da Agricultura somaram 6 milhões de árvores caídas no concelho de Pombal. Mais de 2 mil quilómetros de caminhos e estradas florestais afetadas.

Nos concelhos abrangidos por declaração de calamidade, a limpeza de terrenos pode acontecer até 30 de junho.



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