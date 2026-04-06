Região Centro corre contra o tempo para limpar árvores caídas antes do verão

Diana Craveiro - RTP Antena 1

Com a chegada de dias mais quentes e o verão a chegar, o risco de incêndio aumenta. A juntar a estes fatores as várias milhares de árvores caídas potencia ainda mais o risco que existe um pouco por toda a região.A Câmara de Pombal juntamente com o Ministério da Agricultura somaram 6 milhões de árvores caídas no concelho de Pombal. Mais de 2 mil quilómetros de caminhos e estradas florestais afetadas.Nos concelhos abrangidos por declaração de calamidade, a limpeza de terrenos pode acontecer até 30 de junho.