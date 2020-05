Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar casos de Covid

Lusa

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a concentrar 90 por cento dos novos casos de covid-19 em Portugal. São os dados do mais recente relatório quanto à evolução da pandemia no país. Houve quase 300 novos casos registados. Cerca de 270 só na região de Lisboa e Vale do Tejo.