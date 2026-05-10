Registado sismo de 4.6 nos Açores e sentido em "todas as ilhas do grupo central"

O sismo foi sentido por volta do meio dia, da hora local, de magnitude 4,6 e com epicentro na ilha de São Jorge. Segundo Rita Carmo, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânia dos Açores, foi sentido com mais intensidade na ponta leste da ilha.





"Este sismo foi sentido amplamente em todas as ilhas do grupo central, incluindo também a Ilha Graciosa", afirmou a especialista à RTP.



A Ilha do Pico foi a que registou menos intensidade.

Os Açores têm registado, desde 2022, "alguma atividade sísmica mais intensa na região do grupo central, associada a alguns períodos de instabilidade ou de reativação de sistemas vulcânicos".



Como explicou Rita Carmo, "estas crises sismo-vulcânicas estão relacionadas com a movimentação de fluídos magmáticos em profundidade", o que gera "um tipo de sismicidade diferente".



O sismo deste domingo será, ainda de acordo com a especialista, deve estar relacionado com o "contexto geodinâmico, portanto, numa zona de fronteira de placas e, portanto, um sismo de origem tectónica". Isto é, "com características completamente diferentes daquelas que nós temos estado a registar, nos últimos anos".



"É um sismo que tem características diferentes", repetiu.

, afirmou a especialista à RTP.A Ilha do Pico foi a que registou menos intensidade.Os Açores têm registado, desde 2022, "alguma atividade sísmica mais intensa na região do grupo central, associada a alguns períodos de instabilidade ou de reativação de sistemas vulcânicos".Como explicou Rita Carmo,O sismo deste domingo será, ainda de acordo com a especialista, deve estar relacionado com o "contexto geodinâmico, portanto, numa zona de fronteira de placas e, portanto, um sismo de origem tectónica". Isto é, "com características completamente diferentes daquelas que nós temos estado a registar, nos últimos anos"., repetiu.





Na sequência deste sismo, houve registo de "um movimento vertente" na Ilha de São Jorge", numa zona escarpada. Ou seja, houve uma derrocada.





Há registo de uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta. A via já se encontra desobstruída, mas mantém-se o acesso condicionado por percaução.



Foi ainda registada, na ilha de São Jorge, a queda de pedras de pequena dimensão provenientes de muros.







Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Santo Antão (São Jorge), refere o IPMA.



Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova (Terceira), Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina (São Mateus), Velas (São Jorge) e Piedade (Pico).