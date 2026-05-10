Registado sismo de 4.6 nos Açores

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Santo Antão (São Jorge), refere o IPMA.



Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova (Terceira), Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina (São Mateus), Velas (São Jorge) e Piedade (Pico).s.