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Registado sismo de 4.6 nos Açores
Registado sismo de 4.6 nos Açores. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelou que este domingo, às 12h21 (hora local) foi registado um sismo de magnitude 4.6 na escala de Richter e cujo epicentro se localizou a cerca de 6 km a Sul de Sto Antão, na ilha de S.Jorge.
Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Santo Antão (São Jorge), refere o IPMA.
Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova (Terceira), Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina (São Mateus), Velas (São Jorge) e Piedade (Pico).s.