Regresso de jihadistas "pode constituir ameaça à segurança"

"Recordo que, dentro do meu conhecimento, nenhuma das responsáveis por crianças de nacionalidade portuguesa que estão em campos de refugiados no Iraque até agora admitiu autorizar o repatriamento das crianças sem que com elas viessem as respetivas mães ou outros responsáveis parentais", apontou Santos Silva.





O ministros dos Negócios Estrangeiros diz que o caso é complexo e que envolve questões de proteção de crianças, mas também de segurança nacional.







"O que pode constituir uma ameaça à segurança nacional é o facto de pessoas que, voluntariamente, participaram em organizações terroristas ou se associaram a essas organizações terroristas poderem regressar ao nosso país sem garantias de que essas suas decisões do passado são do passado e no passado ficaram", declarou.



Foi o que escutou a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.