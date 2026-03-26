Regressou a "Botija Solidária"

O programa "Botija Solidária" regressou a todo o território nacional. Um apoio a famílias em situação de maior vulnerabilidade económica que na compra de botijas de gás, têm um apoio de 15 euros.





O ano passado foram 105 mil os beneficiários. Este ano a Associação Nacional de Freguesias estima que serão abrangidas 126 mil pessoas. E nem todos os que têm direito estão a receber. Muitas vezes por questões de vergonha e não se dirigirem às juntas de freguesia que estão disponíveis para ajudar.

Para se candidatar ao apoio do programa "Botija Solidária" só precisa de ser beneficiário da tarifa social de energia elétrica. Na compra da botija é preciso pedir fatura com número de contribuinte. Depois é entregar nas juntas de freguesia e o dinheiro será reembolsado.





O governo aumentou o valor da ajuda para 25 euros por botija durante três meses, na sequência do aumento do preço do gás, devido à guerra no Médio Oriente.















