País
Regularização de imigrantes passa a dar automaticamente número da Segurança Social
A partir do final deste mês os imigrantes que forem à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) para se regularizarem passam a ter acesso automático ao número de identificação da Segurança Social, sem terem de se deslocar a um balcão.
Uma forma de não sobrecarregar os serviços, que obrigava os imigrantes a terem de se deslocar à AIMA, uma segunda vez para receber esta identificação.
Agora uma interligação entre os dois serviços permite atribuir automaticamente este número, a todos os que agora vão à AIMA e consigam a regularização.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1