Regularização de imigrantes passa a dar automaticamente número da Segurança Social

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1





Uma forma de não sobrecarregar os serviços, que obrigava os imigrantes a terem de se deslocar à AIMA, uma segunda vez para receber esta identificação.Agora uma interligação entre os dois serviços permite atribuir automaticamente este número, a todos os que agora vão à AIMA e consigam a regularização.