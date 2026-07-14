Regularização de imigrantes passa a dar automaticamente número da Segurança Social

Regularização de imigrantes passa a dar automaticamente número da Segurança Social

A partir do final deste mês os imigrantes que forem à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) para se regularizarem passam a ter acesso automático ao número de identificação da Segurança Social, sem terem de se deslocar a um balcão.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Filipe Silva - RTP

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Uma forma de não sobrecarregar os serviços, que obrigava os imigrantes a terem de se deslocar à AIMA, uma segunda vez para receber esta identificação.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1

Agora uma interligação entre os dois serviços permite atribuir automaticamente este número, a todos os que agora vão à AIMA e consigam a regularização.


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