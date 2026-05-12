Relatório ERS. 21% dos doentes oncológicos esperam demasiado por cirurgia

Relatório ERS. 21% dos doentes oncológicos esperam demasiado por cirurgia

A Ministra da Saúde já reagiu aos mais recentes dados da Entidade Reguladora do setor, que revelam um cenário preocupante no Serviço Nacional de Saúde.

RTP /
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No segundo semestre do ano passado, o número de doentes oncológicos em lista de espera para cirurgia voltou a subir, com 21% dos casos a ultrapassarem o tempo de resposta máximo recomendado. 

O relatório aponta ainda um agravamento nos tempos de espera para consultas de cardiologia.
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