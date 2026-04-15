Relatório. Portugal com menos casos de maus-tratos a detidos mas ainda há relatos de violência

Alguns detidos relataram ainda abusos verbais, ameaças e atos humilhantes.



O relatório destaca também práticas problemáticas persistentes em relação ao uso de algemas em indivíduos detidos pela polícia, incluindo o uso de algemas apertadas e presas a objetos fixos nas esquadras, práticas que devem ser totalmente abolidas.



Os atrasos no processamento dos processos e a falta de comunicação entre os órgãos disciplinares e criminais são preocupantes.

























O Comité examinou também as salvaguardas contra os maus-tratos e observou que, embora os direitos de ser notificado da detenção policial e de ter acesso a um médico fossem geralmente respeitados, ainda persistiam dificuldades. Em particular, o acesso a um advogado nem sempre era garantido desde o início da detenção e os registos médicos eram, por vezes, divulgados à polícia sem o consentimento do detido.

O Comité para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa considera que houve progressos em Portugal no que se refere às detenções e serviços de prisões. No relatório divulgado esta quarta-feira, o comité realça que subsistem casos de violência sobre detidos e o uso de algemas de forma inadequada, mas acredita nas mudanças que Portugal se comprometeu a fazer.e examina a eficácia das investigações disciplinares e criminais sobre alegações de maus-tratos por parte de agentes da autoridade., incluindo o uso excessivo de força durante as detenções com agressões físicas como estaladas, murros e pontapés, bem como o uso ocasional de bastões.Questionado pela RTP Antena 1, o presidente deste comité afirma que está confiante no que Portugal se comprometeu a fazer para evitar estas situações.“Portugal é outro país com o qual o Comité para a Prevenção da Tortura tem uma relação fortalecida. Visitei Portugal pessoalmente em 2025, quando analisámos a questão do tratamento de pessoas detidas por agentes policiais. No final dessa visita, tive a oportunidade de me reunir com os ministros do Interior e da Justiça. Tivemos uma troca de ideias muito aberta, franca e construtiva sobre os desafios enfrentados pelo Serviço Penitenciário Português.”.em relação à violência, recomendando melhorias nos mecanismos de denúncia, a utilização de câmaras corporais e a instalação de câmaras de vigilância nas esquadras de polícia.No que diz respeito às investigações criminais, o Comité identificou novamente deficiências persistentes no tratamento de alegações ou denúncias de maus-tratos por parte do Ministério Público.Portugal ratificou a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura em 1990, tendo a primeira visita do Comité ocorrido em 1992.Desde a ratificação, o CPT realizou 13 visitas a Portugal – oito visitas periódicas e cinco visitas– incluindo 107 visitas a instalações policiais, 77 a prisões e 7 a instituições psiquiátricas.