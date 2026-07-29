Reservas de sangue em baixo. Federação aponta culpas ao Ministério da Saúde

As reservas estão a diminuir nos hospitais do país. Alberto Mota, presidente da federação, culpa o Ministério da Saúde por não reforçar os recursos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o IPST.





"O Ministério da Saúde está a assobiar para o lado", assinalando os alertas das associações têm feito ao longo dos últimos anos.

Esta falta de meios leva a que as reservas de sangue estejam a reduzir-se, alerta o responsável., que tem registado escassez de sangue ao longo dos últimos dois meses.