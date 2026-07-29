País
Reservas de sangue em baixo. Federação aponta culpas ao Ministério da Saúde
A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue está preocupada com a queda do número de pessoas que vão dar sangue, sobretudo durante o verão.
As reservas estão a diminuir nos hospitais do país. Alberto Mota, presidente da federação, culpa o Ministério da Saúde por não reforçar os recursos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o IPST.
"O Ministério da Saúde está a assobiar para o lado", assinalando os alertas das associações têm feito ao longo dos últimos anos.Esta falta de meios leva a que as reservas de sangue estejam a reduzir-se, alerta o responsável.
No verão, as férias e o calor afastam alguns dadores, o que poderá complicar ainda mais a situação do IPST, que tem registado escassez de sangue ao longo dos últimos dois meses.