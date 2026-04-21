Resposta diferenciada da AIMA a membros da mesma família de brasileiros cria constrangimentos

Ana Gonçalves - RTP Antena 1

Uma situação dada a conhecer no dia em que o presidente brasileiro vai estar em Lisboa, por umas horas, vindo de Espanha.





Os pedidos de renovação de visto têm recebido respostas diferentes para os membros do mesmo agregado familiar.Lula da Silva, nesta breve passagem vai encontra-se, ao fim da manhã, com o primeiro-ministro e depois com o presidente da Republica.