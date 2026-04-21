País
Resposta diferenciada da AIMA a membros da mesma família de brasileiros cria constrangimentos
A falta de uniformização na resposta da AIMA aos membros da mesma família de brasileiros em Braga é o principal problema que a comunidade brasileira está a enfrentar.
Os pedidos de renovação de visto têm recebido respostas diferentes para os membros do mesmo agregado familiar.
Lula da Silva, nesta breve passagem vai encontra-se, ao fim da manhã, com o primeiro-ministro e depois com o presidente da Republica.
Ana Gonçalves - RTP Antena 1
Uma situação dada a conhecer no dia em que o presidente brasileiro vai estar em Lisboa, por umas horas, vindo de Espanha.