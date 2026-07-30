Restabelecida circulação no IC19 no sentido Lisboa-Sintra após acidente com oito viaturas

O acidente, que ocorreu hoje pelas 08:42 e envolveu oito viaturas, fez dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, segundo disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O restabelecimento da circulação naquele sentido ocorreu às 12:32, adiantou a mesma fonte.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.

Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que também foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.