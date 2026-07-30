Restabelecida circulação no IC19 no sentido Lisboa-Sintra após acidente com oito viaturas
A circulação no IC19 no sentido Lisboa-Sintra ficou restabelecida às 12:32, depois de ter estado cortada mais de três horas, na sequência de um acidente que envolveu oito viaturas, disse à agência Lusa fonte da PSP.
O acidente, que ocorreu hoje pelas 08:42 e envolveu oito viaturas, fez dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, segundo disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.
O restabelecimento da circulação naquele sentido ocorreu às 12:32, adiantou a mesma fonte.
Os dois feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.
No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.
Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que também foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.