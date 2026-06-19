Restabelecido trânsito na A6 em Vendas Novas

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária tinha sido interrompida às 16:18, entre os quilómetros 17 e 18 da A6, devido a um incêndio em pasto.

Segundo a mesma fonte, o fogo, para o qual foi dado alerta às 15:57, foi dominado às 16:38 e estão em curso operações de rescaldo desde as 17:20.

O combate às chamas chegou a mobilizar 69 operacionais, apoiados por 23 veículos e um helicóptero.