Restabelecido trânsito na A6 em Vendas Novas
O trânsito na Autoestrada 6 (A6), na zona de Vendas Novas, distrito de Évora, foi totalmente restabelecido às 17:28 de hoje, cerca de uma hora depois de ter sido cortado devido a um incêndio, revelou a Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária tinha sido interrompida às 16:18, entre os quilómetros 17 e 18 da A6, devido a um incêndio em pasto.
Segundo a mesma fonte, o fogo, para o qual foi dado alerta às 15:57, foi dominado às 16:38 e estão em curso operações de rescaldo desde as 17:20.
O combate às chamas chegou a mobilizar 69 operacionais, apoiados por 23 veículos e um helicóptero.