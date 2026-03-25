País
Retomada circulação na A19 na zona de Leiria após despiste de camião
A circulação rodoviária na Autoestrada 19 (A19) foi retomada às 07:20 nos dois sentidos na zona de Leiria depois de ter estado interrompida devido ao despiste de um camião que causou um ferido grave, segundo a GNR.
Fonte da proteção civil adiantou à agência Lusa anteriormente que a A19 foi interrompida porque o camião tombou e ficou a obstruir os dois sentidos da autoestrada, em frente ao shopping de Leiria.
Do acidente resultou um ferido grave, que foi transportado para o hospital.
O alerta foi dado às 00:59 tendo sido mobilizados para o local cinco operacionais com o auxilio de três viaturas.
Tópicos