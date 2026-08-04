Retomada circulação na EN2 em Ferreira do Alentejo após despiste de camião

O acidente, para o qual foi dado alerta às 17:28 de segunda-feira, ocorreu ao quilómetro 584,5 da EN2, indicou à agência Lusa anteriormente fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O despiste provocou ferimentos ligeiros no condutor do camião, que foi transportado para o hospital de Beja.

A GNR de Beja informou agora que o pesado de mercadorias envolvido neste despiste já foi retirado.

No terreno, chegaram a estar 20 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e da GNR, apoiados por sete veículos.