Retomada circulação na EN2 em Ferreira do Alentejo após despiste de camião
A circulação no troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Odivelas e Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, cortada após despiste de um camião, foi restabelecida à 01:45, indicou à Lusa fonte da GNR de Beja.
O acidente, para o qual foi dado alerta às 17:28 de segunda-feira, ocorreu ao quilómetro 584,5 da EN2, indicou à agência Lusa anteriormente fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.
O despiste provocou ferimentos ligeiros no condutor do camião, que foi transportado para o hospital de Beja.
A GNR de Beja informou agora que o pesado de mercadorias envolvido neste despiste já foi retirado.
No terreno, chegaram a estar 20 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e da GNR, apoiados por sete veículos.