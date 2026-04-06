Retomada circulação na Linha do Minho após atropelamento mortal em Moledo





Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora disse que o acidente ocorreu pelas 15:00. A mesma fonte explicou que um homem de 57 anos morreu na sequência do atropelamento ferroviário.

Um homem de 57 anos morreu ao início da tarde em Moledo, no concelho de Caminha, após ter sido atropelado por um comboio, com o acidente a levar ao corte da circulação na Linha do Minho, revelou fonte da Proteção Civil.De acordo com a informação divulgada pela CP através das redes sociais, a circulação entre Caminha e Carreço, no distrito de Viana do Castelo, foi retomada pelas 17:00.