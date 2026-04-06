País
Retomada circulação na Linha do Minho após atropelamento mortal em Moledo
A linha esteve interrompida por cerca de duas horas após o acidente, mas foi entretanto dada a informação de que está reposta a circulação.
Um homem de 57 anos morreu ao início da tarde em Moledo, no concelho de Caminha, após ter sido atropelado por um comboio, com o acidente a levar ao corte da circulação na Linha do Minho, revelou fonte da Proteção Civil.
De acordo com a informação divulgada pela CP através das redes sociais, a circulação entre Caminha e Carreço, no distrito de Viana do Castelo, foi retomada pelas 17:00.
De acordo com a informação divulgada pela CP através das redes sociais, a circulação entre Caminha e Carreço, no distrito de Viana do Castelo, foi retomada pelas 17:00.
Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora disse que o acidente ocorreu pelas 15:00. A mesma fonte explicou que um homem de 57 anos morreu na sequência do atropelamento ferroviário.