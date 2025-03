Retomadas buscas do parapentista que desapareceu ontem ao largo da Praia das Furnas

Retomadas buscas do parapentista que desapareceu ontem ao largo da Praia das FurnasJá foram retomadas as buscas pelo praticante de parapente, que se terá despenhado ontem ao largo da Praia das Furnas, em Vila do Bispo, no Algarve. O alerta foi dado ontem à tarde, tendo as buscas começado pouco tempo depois. Com a chegada da noite foram interrompidas.Hoje, os trabalhos começaram por terra e por mar, às 7h30 da manhã, como relatou à Antena 1 o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, o comandante Ricardo Sá Granja.Para além desta ocorrência registada pela Autoridade Marítima Nacional, também no Algarve, houve uma outra, que envolveu três pessoas em dificuldades na água.Todos os envolvidos tiveram de ser socorridos, sendo que uma das vítimas precisou de ser observada no Hospital de Faro.O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional volta a alertar para os cuidados a ter nesta altura, junto ao mar, que ainda apresenta a instabilidade do inverno.