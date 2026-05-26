Ribatejo. Onze municípios da Lezíria do Tejo à conquista de turistas

O plano de turismo do Ribatejo para 2026 foi apresentado num seminário dedicado à Lezíria do Tejo, que reuniu os presidentes das Câmaras Municipais que integram esta Comunidade Intermunicipal.





Série "Leonor, Marquesa de Alorna" e roteiro turístico em Salvaterra de Magos e Almeirim



Em declarações à rádio pública, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo José Santos, refere a Série "Leonor, Marquesa de Alorna" que vai estrear no final do ano na RTP e "que depois vai ser distribuida na Netflix" que pode ajudar a cativar visitantes do mercado internacional.





Explica que "é uma Série de uma Produtora muito conhecida que produziu também a Série "Rabo de Peixe" e vamos criar um roteiro turístico em Salvaterra de Magos e em Almeirim. Sabemos que hoje a produção audiovisual é uma ferramenta muito importante de promoção dos territórios e de promoção turística. Vamos trabalhar com os dois municípios e com a Comunidade Intermunicipal para potenciar o mais depressa possível esta Série que acreditamos será vista por milhões de pessoas em todo o mundo" disse.

Para concretizar estes objetivos, o plano prevê um conjunto de ações dirigidas ao mercado nacional e internacional, incluindo campanhas publicitárias e a presença em eventos.

A aposta na enogastronomia para atrair visitantes

Para dar autonomia ao 'marketing' turístico de 11 concelhos desta zona do paísEntre os principais produtos turísticos do Ribatejo, José Santos destaca aO turismo equestre é outra aposta com impacto junto do mercado Espanhol, a par do turismo de natureza, que inclui atividades como caminhadas, ciclismo e observação de aves.