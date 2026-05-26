País
Ribatejo. Onze municípios da Lezíria do Tejo à conquista de turistas
Apesar do crescimento no ano passado de visitantes registado no mercado nacional, o Ribatejo perdeu turistas internacionais, o que faz disparar os alarmes para uma maior promoção externa. É o que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo quer apostar este ano para atingir um crescimento entre 3% e 5% no número de hóspedes e dormidas.
O plano de turismo do Ribatejo para 2026 foi apresentado num seminário dedicado à Lezíria do Tejo, que reuniu os presidentes das Câmaras Municipais que integram esta Comunidade Intermunicipal.
Série "Leonor, Marquesa de Alorna" e roteiro turístico em Salvaterra de Magos e Almeirim
Em declarações à rádio pública, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo José Santos, refere a Série "Leonor, Marquesa de Alorna" que vai estrear no final do ano na RTP e "que depois vai ser distribuida na Netflix" que pode ajudar a cativar visitantes do mercado internacional.
Explica que "é uma Série de uma Produtora muito conhecida que produziu também a Série "Rabo de Peixe" e vamos criar um roteiro turístico em Salvaterra de Magos e em Almeirim. Sabemos que hoje a produção audiovisual é uma ferramenta muito importante de promoção dos territórios e de promoção turística. Vamos trabalhar com os dois municípios e com a Comunidade Intermunicipal para potenciar o mais depressa possível esta Série que acreditamos será vista por milhões de pessoas em todo o mundo" disse.
Para concretizar estes objetivos, o plano prevê um conjunto de ações dirigidas ao mercado nacional e internacional, incluindo campanhas publicitárias e a presença em eventos.
A aposta na enogastronomia para atrair visitantesEntre os principais produtos turísticos do Ribatejo, José Santos destaca a enogastronomia, apontando o potencial do turismo ligado aos vinhos, eventos gastronómicos e restaurantes da região. O turismo equestre é outra aposta com impacto junto do mercado Espanhol, a par do turismo de natureza, que inclui atividades como caminhadas, ciclismo e observação de aves.