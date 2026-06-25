Ricardo Carvalho (PSD) nomeado relator pela comissão de monitorização da PACE

Esta nomeação foi hoje anunciada pela bancada social-democrata, que a classifica como "um reconhecimento do trabalho desenvolvido por Ricardo Carvalho no âmbito da diplomacia parlamentar europeia".

"Reforça a presença do PSD e de Portugal nas principais instâncias políticas internacionais", salienta-se.

A Comissão de Monitorização da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa é responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações e compromissos assumidos pelos Estados-Membros em matéria de democracia, direitos humanos e Estado de direito.

Ricardo Carvalho, também secretário-geral adjunto do PSD, enquanto relator será responsável por acompanhar a evolução da situação política e institucional da Ucrânia, avaliar o cumprimento dos compromissos assumidos perante o Conselho da Europa e apresentar relatórios e recomendações à Assembleia Parlamentar.

"A Ucrânia atravessa um dos períodos mais exigentes da sua história recente, na sequência da agressão militar russa iniciada em 2022. Neste contexto, o trabalho de monitorização assume particular importância no acompanhamento das reformas democráticas, do Estado de direito e da proteção dos direitos humanos", refere o PSD.

O PSD salienta, ainda, que reformas em curso por parte do Governo de Kiev "são igualmente essenciais para o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, constituindo um elemento central do caminho europeu escolhido pelos cidadãos ucranianos e apoiado pelas instituições europeias".

Ricardo Carvalho, citado pelo PSD, considera a sua nomeação "uma honra e uma responsabilidade acrescida".

"Assumo esta missão com profundo sentido de responsabilidade e compromisso europeu. A Ucrânia continua a enfrentar desafios extraordinários, mas também tem demonstrado uma notável determinação na defesa da sua soberania, da democracia e dos valores europeus. O trabalho do Conselho da Europa é essencial para acompanhar as reformas democráticas e do Estado de direito que serão decisivas para o futuro do país e para a sua adesão à União Europeia", sustenta o deputado social-democrata.