Risco de incêndio. Governo prolonga situação de alerta em dez distritos até quinta-feira

A situação de alerta é prolongada até às 23h59 de quinta-feira, dia 9 de julho. O Governo explica a decisão com "a manutenção da onda de calor" e "previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país".





O Governo decidiu prorrogar a situação de alerta até quinta-feira nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.





A situação de alerta tem em conta as temperaturas elevadas, baixa humidade, possibilidade de ocorrência de trovoada e vento forte.





Com a situação de alerta, fica interdito o acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais, proibição de realização de queimadas, proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e espaços rurais ou ainda proibição de utilização de fogo-de-artifício.





Ficam excluídos desta proibição os trabalhos associados à alimentação e e abeberamento de animais, fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas, "desde que as mesmas sejam de carácter essencial e inadiável".





A declaração de situação de alerta implica a elevação do grau de prontidão e resposta operacional da GNR e PSP, bem como o aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica e saúde pública.





São também mobilizadas em permanência as equipas de sapadores florestais e agentes florestais.