Rock In Rio. Plano de mobilidade para acesso ao festival de Lisboa

A um mês do arranque Rock In Rio Lisboa preparam-se os acessos ao Parque Papa Francisco, onde se vai realizar o festival. O lema é ir de transportes públicos. As carreiras vão ser reforçadas e os horários alargados, anuncia Ricardo Acto, vice-presidente de Operações do Rock In Rio Lisboa.Nem os táxis, nem os TVDE poderão chegar à entrada do festival, o perímetro à volta do recinto vai estar vedado à circulação automóvel. Ricardo Acto, vice-presidente de Operações do Rock In Rio Lisboa, sugere a utilização do shuttle entre a Gare do Oriente e o Parque Papa Francisco, o serviço funcionará durante os dias do festival.Um shuttle em continuo entre a Gare do Oriente e o recinto do festival vai circular, durante a realização do Rock in Rio Lisboa, nos fins-de-semana de 20/21 e 27/28 de junho e vai haver reforço de transportes públicos. O acesso ao Parque Papa Francisco, vai estar condicionado ao trânsito. Há um plano de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.