Rock In Rio. Plano de mobilidade para acesso ao festival de Lisboa

Rock In Rio. Plano de mobilidade para acesso ao festival de Lisboa

Acessos ao Parque Papa Francisco vão ficar condicionados durante a realização do festival Rock In Rio Lisboa, vai haver reforços de transportes públicos.

Margarida Vaz - RTP Antena 1 /

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A um mês do arranque Rock In Rio Lisboa preparam-se os acessos ao Parque Papa Francisco, onde se vai realizar o festival. O lema é ir de transportes públicos. As carreiras vão ser reforçadas e os horários alargados, anuncia Ricardo Acto, vice-presidente de Operações do Rock In Rio Lisboa.

Nem os táxis, nem os TVDE poderão chegar à entrada do festival, o perímetro à volta do recinto vai estar vedado à circulação automóvel. Ricardo Acto, vice-presidente de Operações do Rock In Rio Lisboa, sugere a utilização do shuttle entre a Gare do Oriente e o Parque Papa Francisco, o serviço funcionará durante os dias do festival.

Um shuttle em continuo entre a Gare do Oriente e o recinto do festival vai circular, durante a realização do Rock in Rio Lisboa, nos fins-de-semana de 20/21 e 27/28 de junho e vai haver reforço de transportes públicos. O acesso ao Parque Papa Francisco, vai estar condicionado ao trânsito. Há um plano de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.


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