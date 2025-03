RTP. Nicolau Santos assina novo contrato de concessão de media

No dia do 68.º aniversário da RTP, o presidente do Conselho de Administração falou sobre a assinatura de um novo contrato de concessão que irá durar até 2031.

O novo contrato deixa apenas de falar de rádio e televisão e inclui as novas plataformas digitais no acesso à informação e a novos públicos.



Assim, o novo contrato dá possibilidades à RTP de responder mais rápido a novos desafios.



"O Conselho de Administração tem baias, não vai por sua própria recriação abrir e fechar canais como se não tivesse nenhuma responsabilidade no cumprimento do serviço público que está exemplarmente plasmado neste contrato".



Nicolau Santos quer mais flexibilidade na resposta a desafios mas quer manter a responsabilidade a que a RTP está obrigada.