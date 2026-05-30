RTP recebeu dois prémios de rádio e televisão

O prémio "Comunicação Corações Capazes de Construir" foi entregue à reportagem "Era a rapariga dos vídeos"%u200B, de Raquel Morão Lopes, emitida na RTP/Antena 1.



Um trabalho que conta a experiência de Núria, uma jovem cuja vida mudou depois de fotografias e vídeos íntimos serem divulgados na internet sem o seu consentimento.



A reportagem "Eu Devia Estar na Escola" de Sandra Vindeirinho, com imagem de Tiago M. P Costa e edição de Miguel Teixeira, venceu a menção honrosa. Foi exibida no programa "Linha da Frente", da RTP.